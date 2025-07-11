После стрельбы у магазина на Лермонтова в Иркутске СК проводит проверку

Накануне в соцсетях распространилось видео с моментом конфликта между двумя компаниями, который перерос сначала в драку, а потом в стрельбу из оружия — местные жители слышали звуки, похожие на выстрелы. После этого участники потасовки крылись на машинах. По предварительной информации, всё произошло 9 июля возле магазина на улице Лермонтова в Свердловском районе Иркутска.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области, по данному факту сотрудники следственных органов организовали проведение процессуальной проверки по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй УК РФ «Хулиганство».
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и разыскивают лиц, причастных к конфликту со стрельбой. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.