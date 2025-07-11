После стрельбы у магазина на Лермонтова в Иркутске СК проводит проверку

Накануне в соцсетях распространилось видео с моментом конфликта между двумя компаниями, который перерос сначала в драку, а потом в стрельбу из оружия — местные жители слышали звуки, похожие на выстрелы. После этого участники потасовки крылись на машинах. По предварительной информации, всё произошло 9 июля возле магазина на улице Лермонтова в Свердловском районе Иркутска.