Над Смоленской областью ликвидированы три дрона ВСУ

«Предварительно, пострадавших нет, объекты инфраструктуры не повреждены. На месте работают оперативные службы», — написал глава области в телеграм-канале.
Анохин также напомнил о важности соблюдения правил безопасности. Гражданам нельзя приближаться к обломкам сбитых дронов, об их местонахождении следует сообщить по номеру экстренных служб 112.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Липецкой области БПЛА ВСУ упал на ферму. При падении погиб человек, ещё один получил ранения.
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