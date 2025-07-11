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Уфимские врачи спасли матку пациентке с огромной миомой

Жительнице Уфы удалили миому гигантских размеров.

Источник: Комсомольская правда

В гинекологическом отделении больницы Демского района Уфы провели уникальную операцию 42-летней женщине. Медикам удалось удалить гигантскую миому размером 45×38 см, сохранив при этом детородный орган пациентки.

Как выяснилось, женщина долгое время боялась обращаться к врачам, что могло привести к необходимости полного удаления матки. В таких сложных случаях хирурги обычно рекомендуют радикальное решение из-за высокого риска кровопотери во время вмешательства.

Однако уфимские специалисты применили инновационную методику — временное перекрытие подвздошной артерии. Этот подход позволил минимизировать кровотечение и провести операцию. Как отметили в медучреждении, такой результат стал возможен благодаря профессионализму врачей и использованию современных технологий.

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