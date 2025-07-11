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В Смоленской области были подавлены три украинских БПЛА

Средства ПВО и РЭБ подавили и уничтожили три украинских дрона над Смоленской областью в ночь на 11 июля. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.

В Смоленской области сбили дроны ВСУ, пострадавших нет.

Средства ПВО и РЭБ подавили и уничтожили три украинских дрона над Смоленской областью в ночь на 11 июля. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.

«На территории Смоленской области силами ПВО Министерства обороны России сбиты и средствами радиоэлектронной борьбы подавлены три вражеских беспилотника», — написал Василий Анохин в своем telegram-канале. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. На месте падения обломков БПЛА работают оперслужбы. Также губернатор напомнил о важности соблюдения мер безопасности и необходимости звонить в экстренные службы при обнаружении беспилотных обломков.

Ранее Анохин сообщал об очередной атаке на регион со стороны ВСУ — тогда ПВО сбили два дрона, жертв также удалось избежать. Об этом пишет MK.RU.

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