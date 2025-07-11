На Камчатке мужчину осудили на 7 лет колонии за попытку сбора данных для СБУ

По данным ведомства, после начала СВО гражданин «инициативно установил сотрудничество с СБУ на конфиденциальной основе». Он выбрал себе псевдоним, создал канал связи и получил задание от украинской спецслужбы по сбору сведений о местах дислокации воинских частей и иной информации. Сотрудники УФСБ России помешали ему довести преступный умысел до конца.
Приговором Камчатского краевого суда фигуранту дела назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 150 тысяч рублей. Как уточняет управление, приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее Life.ru писал, что жительницу Нижегородской области обвинили в госизмене за работу на СБУ. Женщина действовала из идеологических соображений.