На Камчатке мужчину осудили на 7 лет колонии за попытку сбора данных для СБУ

По данным ведомства, после начала СВО гражданин «инициативно установил сотрудничество с СБУ на конфиденциальной основе». Он выбрал себе псевдоним, создал канал связи и получил задание от украинской спецслужбы по сбору сведений о местах дислокации воинских частей и иной информации. Сотрудники УФСБ России помешали ему довести преступный умысел до конца.