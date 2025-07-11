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В Омской области зафиксированы превышения ПДК загрязняющих веществ в водоёмах

В июне были отобраны и проанализированы 59 проб воды.

Источник: Om1 Омск

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» предоставило результаты мониторинга загрязнения водных объектов Омской области за июнь 2025 года. Организация проводит регулярное наблюдение за 12 водоёмами в 18 пунктах, анализируя пробы воды на более чем 30 показателей физико-химического состава.

В июне были отобраны и проанализированы 59 проб воды. В результате наблюдений были зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) по следующим показателям: трудно- и легкоокисляемые органические вещества (по химическому потреблению кислорода — ХПК и биохимическому потреблению кислорода за пять дней — БПК5), соединений железа, меди, марганца, фенолов, пестицида пп-ДДТ.

Однако стоит отметить, что случаев экстремально высокого или высокого загрязнения поверхностных вод в Омске и Омской области за последний месяц не зарегистрировано.