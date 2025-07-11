В Омской области зафиксированы превышения ПДК загрязняющих веществ в водоёмах

В июне были отобраны и проанализированы 59 проб воды. В результате наблюдений были зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) по следующим показателям: трудно- и легкоокисляемые органические вещества (по химическому потреблению кислорода — ХПК и биохимическому потреблению кислорода за пять дней — БПК5), соединений железа, меди, марганца, фенолов, пестицида пп-ДДТ.