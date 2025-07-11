Четверых красноярских полицейских подозревают в продаже данных мигрантов

Как сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии, инспекторы имели доступ к базе данных, содержащей персональные сведения иностранных граждан, включая паспортные данные, информацию о трудовой деятельности и административных правонарушениях. За денежное вознаграждение они передавали эти сведения местному жителю, который использовал их для организации незаконного пребывания мигрантов в России.