Четверых красноярских полицейских подозревают в продаже данных мигрантов

В Красноярске возбуждено уголовное дело в отношении четырех сотрудников отдела по вопросам миграции. По данным следствия, с 2021 по 2024 год они незаконно передавали конфиденциальную информацию о мигрантах постороннему лицу.
Как сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии, инспекторы имели доступ к базе данных, содержащей персональные сведения иностранных граждан, включая паспортные данные, информацию о трудовой деятельности и административных правонарушениях. За денежное вознаграждение они передавали эти сведения местному жителю, который использовал их для организации незаконного пребывания мигрантов в России.
Факты нарушений были выявлены совместными усилиями УФСБ и службы собственной безопасности МВД. Все подозреваемые уже задержаны и отстранены от должности. В региональном главке МВД заявили, что при подтверждении вины сотрудники будут уволены по отрицательным основаниям, а их руководители понесут дисциплинарную ответственность.
Дело расследуется по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности).
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