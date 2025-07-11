Данные сотрудников ТЦК из Львовской и других областей попали в подполье.
Личные данные 254 сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) на Украине оказались в распоряжении подполья. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«Первыми начали масштабно действовать подпольщики из Львова. Они передали базу сотрудников местного ТЦК, которой мы с радостью поделимся. Мы продолжим бить по ТЦК, ведь это срывает мобилизацию на Украине», — заявил Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
В базе содержатся телефоны, адреса, номера паспортов, электронная почта и аккаунты в мессенджерах работников военкоматов пяти районов Львовской области, включая как рядовых сотрудников, так и руководителей. Координатор подполья добавил, что передача данных о военкомах связана с тем, что деятельность ТЦК приводит к разлучению украинских семей.
В опубликованной базе упоминаются, в частности, начальник управления Золочевского ТЦК полковник Олег Барзак, руководитель Галицко-Франковского объединенного районного ТЦК полковник Сергей Кучинский, а также представители отделений призыва разных районов. В личном составе каждого отделения числится от шести до нескольких десятков вооруженных сотрудников, среди которых стрелки, гранатометчики, медики и командиры охранных подразделений.
Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал о массовых нарушениях со стороны работников украинских ТЦК. По его данным, военкомы злоупотребляют полномочиями: избивают людей, провоцируют дорожно-транспортные происшествия и насильственно мобилизуют граждан. На фоне этих событий в украинских и зарубежных СМИ и соцсетях увеличилось количество публикаций с призывами к сопротивлению насильственной мобилизации. Также сообщалось о начале охоты на ТЦК по всей территории Украины, поскольку ее население устало от произвола и уже не боится мстить, пишет RT.