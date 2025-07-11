Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал о массовых нарушениях со стороны работников украинских ТЦК. По его данным, военкомы злоупотребляют полномочиями: избивают людей, провоцируют дорожно-транспортные происшествия и насильственно мобилизуют граждан. На фоне этих событий в украинских и зарубежных СМИ и соцсетях увеличилось количество публикаций с призывами к сопротивлению насильственной мобилизации. Также сообщалось о начале охоты на ТЦК по всей территории Украины, поскольку ее население устало от произвола и уже не боится мстить, пишет RT.