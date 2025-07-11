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В Братске двое мужчин насмерть разбились на параплане

Причины и обстоятельства трагедии уточняются.

Источник: соцсети

Вечером 10 июля в заливе Дондир Братского водохранилища во время полёта на параплане разбились двое мужчин. Информация о происшествии поступила в дежурную диспетчерскую службу. Сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры и Пожарно-спасательную службу региона.

Поисково-спасательные работы вели сотрудники поисково-спасательной службы, ГИМС, служащие пожарной охраны. Тела погибших были найдены в результате слаженной работы всех задействованных служб. Трупы мужчин подняли из воды и передали правоохранительным органам.

Обстоятельства трагедии уточняются.

Братским СОт ВМСУт СК России было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Братской транспортной прокуратурой организована проверка по факту трагедии.