В Братске двое мужчин насмерть разбились на параплане

Вечером 10 июля в заливе Дондир Братского водохранилища во время полёта на параплане разбились двое мужчин. Информация о происшествии поступила в дежурную диспетчерскую службу. Сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры и Пожарно-спасательную службу региона.
Поисково-спасательные работы вели сотрудники поисково-спасательной службы, ГИМС, служащие пожарной охраны. Тела погибших были найдены в результате слаженной работы всех задействованных служб. Трупы мужчин подняли из воды и передали правоохранительным органам.
Обстоятельства трагедии уточняются.
Братским СОт ВМСУт СК России было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.
Братской транспортной прокуратурой организована проверка по факту трагедии.