В Братске двое мужчин насмерть разбились на параплане

Вечером 10 июля в заливе Дондир Братского водохранилища во время полёта на параплане разбились двое мужчин. Информация о происшествии поступила в дежурную диспетчерскую службу. Сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры и Пожарно-спасательную службу региона.