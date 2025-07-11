Суд в Самаре оставил 2 соучастников в деле экс-главы облМЧС Бойко под стражей

Самарский областной суд оставил без изменений меру пресечения в отношении двух бывших чиновников региона — экс-главы управления гражданской защиты администрации Самары Игоря Дахно и экс-начальника пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС по Самарской области Дмитрия Зинина.
Соответствующее решение было принято 10 июля 2025 года. Об этом сообщил «СитиТраффик».
Оба обвиняются по части 6 статьи 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, они входили в одну группу с экс-руководителем самарского ГУ МЧС Олегом Бойко, который якобы организовал схему получения незаконных средств от бизнеса за покровительство в сфере пожарной безопасности.
По данным следствия, Бойко получил более 73 млн рублей, а его бывшие подчинённые — до 1,5 млн каждый.
Олег Бойко, вместе с предпринимателями Яном Гущиным и Еленой Тютюнник, был задержан ещё в декабре 2023 года.
Позже, в октябре 2024 года, правоохранители арестовали Игоря Дахно, Дмитрия Зинина, бывшего руководителя городского отдела надзорной деятельности Алексея Мамыкина, бывшего замдиректора МБУ «Ресурсный центр социальной сферы» Антона Палушкина, сотрудника службы эксплуатации Евгения Лугового и бизнесмена Натальи Фроловской.
Все фигуранты были этапированы в Москву, где находились под стражей до завершения следствия. После передачи дела в суд их доставили обратно в Самару для рассмотрения по существу.
Первым приговор вынесли бизнесмену Яну Гущину — он получил колонию и обязан выплатить крупный штраф. Остальные участники дела пока остаются под стражей — процесс продолжается.
В июне 2025 года Ленинский районный суд продлил срок содержания под стражей до 7 ноября текущего года.
Адвокаты просили изменить меру пресечения на менее строгую, однако Самарский областной суд оставил решение нижестоящей инстанции в силе — оснований для освобождения не нашёл.
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