Двое мужчин разбились на мотодельтаплане у Братского водохранилища

В Иркутской области рухнул мотодельтаплан.
Двое мужчин, летавших на мотодельтаплане, разбились у Братского водохранилища в Иркутской области. В прокуратуре сообщили, что начали проверку.
«В заливе Дондир Братского водохранилища двое мужчин разбились во время полета на параплане», — сообщили в telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры предварительную информацию. Ею организована проверка.
Ведется расследование по уголовному делу о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух людей, прокуратура держит расследование на контроле. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.