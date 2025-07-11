Двое мужчин разбились на мотодельтаплане у Братского водохранилища

Ведется расследование по уголовному делу о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух людей, прокуратура держит расследование на контроле. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.