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Двое мужчин разбились на мотодельтаплане у Братского водохранилища

Двое мужчин, летавших на мотодельтаплане, разбились у Братского водохранилища в Иркутской области. В прокуратуре сообщили, что начали проверку.

В Иркутской области рухнул мотодельтаплан.

Двое мужчин, летавших на мотодельтаплане, разбились у Братского водохранилища в Иркутской области. В прокуратуре сообщили, что начали проверку.

«В заливе Дондир Братского водохранилища двое мужчин разбились во время полета на параплане», — сообщили в telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры предварительную информацию. Ею организована проверка.

Ведется расследование по уголовному делу о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух людей, прокуратура держит расследование на контроле. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.