На выпускной к уфимской студентке пришла огромная крыса

Необычную гостью заметили на выпускном в Уфе. На торжественном вручении дипломов в одном из столичных вузов произошел забавный случай. Студентка Аделина появилась на мероприятии в компании… гигантской крысы!
Как выяснилось, это была подруга выпускницы, которая решила поддержать ее в этот важный день. Родители Аделины не смогли прийти, и тогда подруга придумала оригинальный способ поздравить девушку и надела костюм Реми из популярного мультфильма «Рататуй».
Позже подруга объяснила такой необычный выбор костюма. Оказывается, Аделина всегда славилась своими кулинарными талантами и частенько угощала подругу вкусностями, когда они вместе жили в общежитии, передает Mash Batash.
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