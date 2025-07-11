На выпускной к уфимской студентке пришла огромная крыса

Как выяснилось, это была подруга выпускницы, которая решила поддержать ее в этот важный день. Родители Аделины не смогли прийти, и тогда подруга придумала оригинальный способ поздравить девушку и надела костюм Реми из популярного мультфильма «Рататуй».