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На выпускной к уфимской студентке пришла огромная крыса

В Уфе девушка пришла на выпускной с гигантской крысой.

Источник: Комсомольская правда

Необычную гостью заметили на выпускном в Уфе. На торжественном вручении дипломов в одном из столичных вузов произошел забавный случай. Студентка Аделина появилась на мероприятии в компании… гигантской крысы!

Как выяснилось, это была подруга выпускницы, которая решила поддержать ее в этот важный день. Родители Аделины не смогли прийти, и тогда подруга придумала оригинальный способ поздравить девушку и надела костюм Реми из популярного мультфильма «Рататуй».

Позже подруга объяснила такой необычный выбор костюма. Оказывается, Аделина всегда славилась своими кулинарными талантами и частенько угощала подругу вкусностями, когда они вместе жили в общежитии, передает Mash Batash.

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