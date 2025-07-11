Экс-глава РАЭК Гребенников стал фигурантом нового уголовного дела: В чем обвиняют бывшего главу ассоциации

Лефортовский суд Москвы санкционировал арест бывшего директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Гребенникова по обвинению в государственной измене. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.
Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении подозреваемого под стражу. Заседание проходило в закрытом режиме, подробности дела не разглашаются. Согласно обвинению, Гребенников передавал иностранным структурам сведения, составляющие государственную тайну (статья 275 УК РФ).
Это не первое уголовное дело в отношении экс-руководителя РАЭК. Летом он был осужден на семь лет колонии за незаконный оборот наркотиков. Первый арест по наркотической статье (ч. 3 ст. 228.1 УК РФ) произошел в конце января — тогда ему вменяли производство и пересылку запрещенных веществ в значительном размере.
РАЭК — влиятельная отраслевая ассоциация, объединяющая крупнейшие российские IT-компании. Под ее эгидой проводятся ключевые отраслевые мероприятия, включая Российский интернет-форум (РИФ) и вручение Премии Рунета.
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