Экс-глава РАЭК Гребенников стал фигурантом нового уголовного дела: В чем обвиняют бывшего главу ассоциации

Между тем по делу о особо крупной растрате или присвоении средств 9 июля был задержан директор МХАТ имени Горького и художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман. При этом у него пока нет официального процессуального статуса. Другие подробности источники не раскрыли. Также стало известно, что долги Кехмана по неоплаченным кредитам превышают 17,8 миллиарда рублей. В банке исполнительных производств на него заведено восемь дел: шесть связаны с просрочкой по кредитам, а два — с другими долговыми обязательствами.