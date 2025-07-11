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Экс-глава РАЭК Гребенников стал фигурантом нового уголовного дела: В чем обвиняют бывшего главу ассоциации

Экс-директора РАЭК Сергея Гребенникова арестовали по делу о госизмене.

Источник: Комсомольская правда

Лефортовский суд Москвы санкционировал арест бывшего директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Гребенникова по обвинению в государственной измене. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.

Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении подозреваемого под стражу. Заседание проходило в закрытом режиме, подробности дела не разглашаются. Согласно обвинению, Гребенников передавал иностранным структурам сведения, составляющие государственную тайну (статья 275 УК РФ).

Это не первое уголовное дело в отношении экс-руководителя РАЭК. Летом он был осужден на семь лет колонии за незаконный оборот наркотиков. Первый арест по наркотической статье (ч. 3 ст. 228.1 УК РФ) произошел в конце января — тогда ему вменяли производство и пересылку запрещенных веществ в значительном размере.

РАЭК — влиятельная отраслевая ассоциация, объединяющая крупнейшие российские IT-компании. Под ее эгидой проводятся ключевые отраслевые мероприятия, включая Российский интернет-форум (РИФ) и вручение Премии Рунета.

Между тем по делу о особо крупной растрате или присвоении средств 9 июля был задержан директор МХАТ имени Горького и художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман. При этом у него пока нет официального процессуального статуса. Другие подробности источники не раскрыли. Также стало известно, что долги Кехмана по неоплаченным кредитам превышают 17,8 миллиарда рублей. В банке исполнительных производств на него заведено восемь дел: шесть связаны с просрочкой по кредитам, а два — с другими долговыми обязательствами.

Как KP.RU писал ранее, бизнесмена из Крыма Олега Лысенко заподозрили в финансировании ВСУ. Следствие предъявило обвинение в государственной измене. В ходе заседания по жалобе в апелляционной инстанции, бизнесмен попросил отпустить его под залог в 500 тысяч рублей, сославшись на проблемы со здоровьем. Он предоставил пароли от изъятых гаджетов и сдал загранпаспорт.

Накануне Федеральная служба безопасности задержала в Крыму агента украинских спецслужб, готовившего теракт на День России. По указанию куратора он готовил дрон, оснащенный самодельным взрывным устройством, для атаки по месту массового скопления сотрудников правоохранительных органов.