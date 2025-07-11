Трое бизнесменов из Приморья нанесли ущерб бюджету РФ в размере 7 миллиардов

В Приморье бизнесмены, по версии следствия, присвоили полезные ископаемые и похитили деньги предприятия.
Трое предпринимателей из Приморского края предстанут перед судом по обвинению в присвоении полезных ископаемых — ущерб федеральному бюджету от их действий составил более 7,6 млрд рублей. Об этом 11 июля сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«В период с декабря 2011 года по сентябрь 2022 года злоумышленники незаконно присвоили принадлежащие государству полезные ископаемые при производстве борсодержащей продукции Причиненный ущерб составил 7 млрд 655 млн рублей», — сообщила Ирина Волк в своем telegram-канале. Она также уточнила, что, помимо этого, бизнесмены похитили денежные средства одного из предприятий и средства, подлежащие уплате в бюджет РФ.
В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов арестовали имущество обвиняемых на сумму 377 млн рублей, а также активы их организаций на сумму более 3,7 млрд рублей. По данным следствия, предприятия, ранее принадлежавшие бизнесменам, уже обращены в доход государства. Обвиняемым грозит ответственность по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Предварительное расследование было завершено, материалы переданы в суд.