Трое бизнесменов из Приморья нанесли ущерб бюджету РФ в размере 7 миллиардов

В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов арестовали имущество обвиняемых на сумму 377 млн рублей, а также активы их организаций на сумму более 3,7 млрд рублей. По данным следствия, предприятия, ранее принадлежавшие бизнесменам, уже обращены в доход государства. Обвиняемым грозит ответственность по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Предварительное расследование было завершено, материалы переданы в суд.