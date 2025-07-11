Следком возбудил дело после гибели двух человек при падении параплана в Братске

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».
По данным следствия, инцидент произошёл вечером 10 июля. Во время прогулочного полёта в районе залива Дондир Братского водохранилища параплан с двумя пассажирами упал в воду. На место трагедии незамедлительно выехали экстренные службы. Поиски шли до утра 11 июля. Как сообщили в региональном МЧС, спасатели обнаружили и достали из воды тела двух человек. Их передали правоохранительным органам.
Сейчас следователи и криминалисты проводят комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.
Ранее Life.ru писал, что в Дагестане обнаружили тело шестилетнего мальчика, утонувшего на сапборде. Он погиб вместе с мамой ещё две недели назад. Тело женщины удалось найти сразу, а вот на поиски ребёнка ушло время.