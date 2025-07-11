Следком возбудил дело после гибели двух человек при падении параплана в Братске

По данным следствия, инцидент произошёл вечером 10 июля. Во время прогулочного полёта в районе залива Дондир Братского водохранилища параплан с двумя пассажирами упал в воду. На место трагедии незамедлительно выехали экстренные службы. Поиски шли до утра 11 июля. Как сообщили в региональном МЧС, спасатели обнаружили и достали из воды тела двух человек. Их передали правоохранительным органам.