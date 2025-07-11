В Ленинградской области объявили опасность БПЛА

В Ленинградской области могут отключить интернет из-за дронов ВСУ.
Опасность атаки дронов ВСУ объявлена в Ленинградской области, возможно ухудшение интернета. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«Объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области», — написал Александр Дрозденко в своем telegram-канале. Он отметил, что возможно понижение сигнала мобильного интернета.
Ранее над Ленинградской областью ликвидировали два беспилотника ВСУ. Об этом пишет «Национальная служба новостей».
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