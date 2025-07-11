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ПВО за ночь сбили 155 беспилотников ВСУ над регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 155 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом в пятницу, 11 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 155 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом в пятницу, 11 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

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