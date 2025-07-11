Расстрелявшие пленных россиян у Комара солдаты ВСУ сдались через сутки

По данным собеседника, инцидент произошел вечером 9 июня. «В районе 18:00 рядовой Скубак Игорь Сергеевич в 30 метрах от позиции “Щука” недалеко от села Комар расстрелял двух пленных российских солдат, а уже на следующий день в районе 11:00 трое из его группы, включая Скубака, сдались в плен», — уточнили в силовых структурах в беседе с РИА Новости. Там также добавили, что украинский солдат с позывным Карп, который оказал вооруженное сопротивление, был уничтожен.