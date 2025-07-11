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Силы ПВО России сбили за ночь 155 украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны России уничтожили за прошедшую ночь 155 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

Больше всего — 53 БПЛА — было ликвидировано в Курской области. Ещё 19 дронов уничтожено в Брянской области, в Смоленской области сбили 15 БПЛА, в Белгородской области — 14 летательных аппаратов, а в Тульской области — 13 дронов. По 11 беспилотников ликвидировано над Орловской областью и Московским регионом, семь БПЛА сбито над Крымом, по четыре устройства — над Липецкой областью и акваторием Чёрного моря. Ещё по два дрона уничтожили над Ростовской и Калужской областями.

Ранее Life.ru рассказывал, что на предприятии в селе Малое Солдатское Беловского района Курской области начался пожар после атаки беспилотника. К счастью, обошлось без пострадавших.

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