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Участник ДТП скрылся с места аварии ночью в Алматы (фото)

ДТП произошло минувшей ночью в Наурызбайском районе Алматы — в результате аварии пострадал один человек, подробности корреспонденту NUR.KZ сообщили в пресс-службе ДП города.

Источник: Zakon.kz

Инцидент произошел почти в полночь — водитель автомобиля марки Kia Rio следовал по улице Шаляпина в западном направлении и на пересечении с улицей Каракулова допустил столкновение с Mercedes при перестроении.

Как отметили в полиции, после аварии водитель немецкого авто скрылся в пешем порядке.

В результате ДТП в больницу с телесными повреждениями был доставлен водитель Kia.

Как пишет Zakon.kz, очевидцы сообщили, что от водителя Mercedes исходил запах алкоголя. Также сообщается, что его увезли с места аварии.