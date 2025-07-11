Участник ДТП скрылся с места аварии ночью в Алматы (фото)

Инцидент произошел почти в полночь — водитель автомобиля марки Kia Rio следовал по улице Шаляпина в западном направлении и на пересечении с улицей Каракулова допустил столкновение с Mercedes при перестроении.
Как отметили в полиции, после аварии водитель немецкого авто скрылся в пешем порядке.
В результате ДТП в больницу с телесными повреждениями был доставлен водитель Kia.
Как пишет Zakon.kz, очевидцы сообщили, что от водителя Mercedes исходил запах алкоголя. Также сообщается, что его увезли с места аварии.