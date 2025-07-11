Беспилотники ВСУ атаковали несколько регионов РФ, под Липецком погиб человек: карта ударов БПЛА на 11 июля

В результате случившегося один человек погиб, еще один получил ранения. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего, а также отметил, что пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте продолжают работать все оперативные службы, ситуация находится под контролем районных властей. Кроме того, сообщается о сохраняющейся угрозе применения беспилотников в Ельце и Елецком районе.