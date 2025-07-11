Красноярский таксист осужден за угрозу убийством пассажиру

По информации прокуратуры, нетерпение таксиста выразилось в резких замечаниях, на которые один из пассажиров — мужчина — отреагировал, заступившись за свою семью и хлопнув дверью. Это действие было воспринято водителем как оскорбление. Он вышел из машины, достал предмет, похожий на пистолет, и направил его на мужчину, угрожая «свалить» его. Таксист также требовал, чтобы пассажир «встал на колени», после чего выстрелил в воздух. Несмотря на то что физические повреждения не были нанесены, пассажиры испытали сильный страх за свою жизнь.