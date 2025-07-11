Красноярский таксист осужден за угрозу убийством пассажиру

В Красноярске суд признал таксиста виновным в угрозе убийством, однако не назначил ему лишение свободы.
Инцидент произошел 29 июня 2024 года, когда семья с двухлетним ребенком вызвала такси. Водитель, посчитав, что пассажиры движутся слишком медленно, начал грубо торопить их, что привело к конфликту.
По информации прокуратуры, нетерпение таксиста выразилось в резких замечаниях, на которые один из пассажиров — мужчина — отреагировал, заступившись за свою семью и хлопнув дверью. Это действие было воспринято водителем как оскорбление. Он вышел из машины, достал предмет, похожий на пистолет, и направил его на мужчину, угрожая «свалить» его. Таксист также требовал, чтобы пассажир «встал на колени», после чего выстрелил в воздух. Несмотря на то что физические повреждения не были нанесены, пассажиры испытали сильный страх за свою жизнь.
Таксист свою вину не признал, утверждая, что хотел лишь добиться извинений. Суд, учитывая позицию прокурора и квалификацию деяния по части 1 статьи 119 УК РФ, приговорил его к шести месяцам ограничения свободы. В течение этого времени ему запрещено покидать Красноярский край и менять место жительства без уведомления соответствующих органов. Максимальное наказание, которое могло грозить агрессору, составляло до двух лет лишения свободы.
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