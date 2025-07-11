Пьяный житель Ачинска выбросил свою собаку из окна

Ранее судимого 41-летнего жителя Ачинска обвиняют в жестоком обращении с животным. В МВД Красноярского края напомнили, что весной 2025 года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбросил собственную собаку из окна квартиры на четвертом этаже.