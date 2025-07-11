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Пьяный житель Ачинска выбросил свою собаку из окна

В Ачинске перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в жестоком обращении с животным.

Источник: МВД Красноярского края

Ранее судимого 41-летнего жителя Ачинска обвиняют в жестоком обращении с животным. В МВД Красноярского края напомнили, что весной 2025 года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбросил собственную собаку из окна квартиры на четвертом этаже.

В результате падения семимесячный пес получил серьезные травмы в виде перелома всех конечностей. К счастью, ему вовремя помогли ветеринарные врачи.

На мужчину завели и расследовали уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.

Материалы уже передали в суд для рассмотрения.