В Пензе восстановили электроснабжение после пожара на ТЭЦ-1

Ранее в филиале «Т Плюс» сообщили, что в четверг около 18.00 мск поврежден и загорелся трансформатор на пензенской ТЭЦ-1, из-за чего нарушены электроснабжение и подача горячей воды. По данным главка МЧС, площадь пожара составила 100 квадратных метров, предварительно, никто не пострадал. Губернатор региона Олег Мельниченко заявил, что запускается резервная система электроснабжения, а отключение света носит временный характер. Позднее в главке МЧС сообщили, что пожар ликвидирован. В мэрии отметили, что энергоснабжение основной части потребителей восстановлено. По словам главы региона, небольшое задымление после пожара может сохраняться еще в течение суток.