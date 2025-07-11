В Пензе восстановили электроснабжение после пожара на ТЭЦ-1

Ранее в филиале «Т Плюс» сообщили, что в четверг около 18.00 мск поврежден и загорелся трансформатор на пензенской ТЭЦ-1, из-за чего нарушены электроснабжение и подача горячей воды. По данным главка МЧС, площадь пожара составила 100 квадратных метров, предварительно, никто не пострадал. Губернатор региона Олег Мельниченко заявил, что запускается резервная система электроснабжения, а отключение света носит временный характер. Позднее в главке МЧС сообщили, что пожар ликвидирован. В мэрии отметили, что энергоснабжение основной части потребителей восстановлено. По словам главы региона, небольшое задымление после пожара может сохраняться еще в течение суток.
«Ресурсоснабжающие предприятия отчитались, что по состоянию на 5.00 мск электроснабжение восстановлено, потребители обеспечены водой», — написал Денисов в Telegram-канале.
Он отметил, что в случае вопросов по подаче электричества и водоснабжения, жителям следует обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу города, в тепловую справочную службу или в свою управляющую компанию.
Пензенская теплоэлектроцентраль ТЭЦ-1 снабжает Пензу электро- и теплоэнергией. Ее установленная мощность составляет 310 мегаватт, тепловая мощность — 805 гигакалорий в час.