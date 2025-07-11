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Церковнослужители рассказали, по каким канонам пройдут похороны Романа Старовойта

Похороны бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта в Санкт-Петербурге пройдут, вероятно, без традиционного православного отпевания из-за обстоятельств его смерти, однако существует и другой вариант. Об этом сообщили церковнослужители, с которыми удалось связаться изданию.

Старовойта не отпевали в больнице, сообщили источники в церкви.

Похороны бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта в Санкт-Петербурге пройдут, вероятно, без традиционного православного отпевания из-за обстоятельств его смерти, однако существует и другой вариант. Об этом сообщили церковнослужители, с которыми удалось связаться изданию.

По информации источника, на прощании в Центральной клинической больнице священник ограничился лишь краткой молитвой в завершение церемонии. Классического чина отпевания, который обычно проводится над умершими, не было. В соответствии с канонами, на могиле Старовойта на Смоленском кладбище может появиться только нейтральная табличка без христианской символики, а тело было предано земле без традиционных православных атрибутов — нательного крестика, погребального венчика и савана. Об этом сообщает Starhit со ссылкой на неназванных церковнослужителей.

В Русской православной церкви действует правило, согласно которому отпевание не проводится по самоубийцам. Исключение составляет случай, когда подтверждено наличие тяжелых психических заболеваний. В случае Романа Старовойта такого медицинского заключения не было, однако каждый случай рассматривается индивидуально, и такое решение могут смягчить при некоторых обстоятельствах или при наличии определенных заслуг у умершего.

Родным усопшего рекомендовано отказаться от проведения общих поминальных служб, подачи записок об упокоении и чтения псалмов. Вместо этого духовенство советует ограничиться домашней молитвой за покойного и раздачей милостыни нуждающимся. Кроме того, священник может прочитать специальную утешительную молитву для поддержки близких, а семье рекомендуется самостоятельно обратиться к молитве старца Льва Оптинского. По православной традиции родственники могут проститься с умершим во время захоронения, бросив горсть земли на могилу, а поминки провести в узком семейном кругу.

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