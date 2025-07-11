Церковнослужители рассказали, по каким канонам пройдут похороны Романа Старовойта

По информации источника, на прощании в Центральной клинической больнице священник ограничился лишь краткой молитвой в завершение церемонии. Классического чина отпевания, который обычно проводится над умершими, не было. В соответствии с канонами, на могиле Старовойта на Смоленском кладбище может появиться только нейтральная табличка без христианской символики, а тело было предано земле без традиционных православных атрибутов — нательного крестика, погребального венчика и савана. Об этом сообщает Starhit со ссылкой на неназванных церковнослужителей.