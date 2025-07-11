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Силы ПВО России уничтожили 155 дронов ВСУ за ночь

Российские ПВО ликвидировали 53 БПЛА противника в Курской области.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 11 июля 155 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Большая часть дронов противника, 53 БПЛА, российские военные уничтожили над территорией Курской области. 19 — над Брянской областью, 15 — над Смоленской, 14 — в небе Белгородской области и 13 — в Тульской.

Кроме того, по 11 вражеских беспилотников уничтожены в Орловской области и Московском регионе. Семь — над Крымским полуостровом, по четыре дрона силы ПВО ликвидировали в Липецкой области и над акваторией Черного моря и еще по два БПЛА — в Ростовской и Калужской областях.

Вместе с тем, ночью 9 июля российские силы противовоздушной обороны России сбили 86 украинских беспилотников над регионами России. 23 вражеских дрона ликвидированы на территорией Курской области, 16 беспилотников российские военные уничтожили над Брянской областью, 15 — над Тульской.

Кроме того, Минобороны России опубликовало ролик, который довольно полно демонстрирует уничтожение практически всех видов вооружений и техники ВСУ.

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