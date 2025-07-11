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На Байкале медведь зашел в лагерь к туристам, съел их продукты и уснул

Группу туристов эвакуировали сотрудники МЧС из лагеря, который находился на берегу Байкала. Причиной стал медведь, который наведался на стоянку туристов. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на ГУ МЧС России по Иркутской области.

Источник: соцсети

Инцидент произошел 9 июля на маршруте «Большая Байкальская тропа — 1» на мысе Соболев. В лагерь туристов зашел медведь, разорил их палатки, полакомился найденной у людей пищей и лег спать.

Руководитель группы сообщил, что косолапый не ушел из лагеря даже после применения светошумовых ракет. Семеро туристов вынуждены были спуститься к берегу. Они позвонили спасателям с просьбой вывезти их до ближайшего населенного пункта, — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Приангарью.

Прибывшие спасатели вывезли группу из 7 туристов и еще одну, в которой было 4 человека, находившихся тоже на мысе Соболев, в Листвянку.

Сейчас маршрут «Большая Байкальская тропа — 1» Прибайкальского национального парка закрыт.

Если медведь попробовал человеческой еды, его нежелательное поведение получило пищевое подкрепление, и присутствие людей для него начинает ассоциироваться с источником вкусного и легко добываемого корма, — приводятся в сообщении ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» слова научного сотрудника учреждения Татьяны Десятовой. — Поэтому хищник будет стремиться к людям и быстро перейдёт от попрошайничества к грабежу. Это очень опасно! Именно поэтому мы не устаём повторять: не подкармливайте диких животных! Не оставляйте остатки продуктов, пищевой мусор на маршрутах парка! В палаточных лагерях размещайте продукты в закрытых емкостях подальше от своего спального места. Намеренно прикормленные или разорившие «полевую кухню» туристов медведи в большинстве случаев обречены на изъятие из природы, так как иного надежного способа обезопасить от них людей на туристических маршрутах не существует.