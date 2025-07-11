На Байкале медведь зашел в лагерь к туристам, съел их продукты и уснул

Инцидент произошел 9 июля на маршруте «Большая Байкальская тропа — 1» на мысе Соболев. В лагерь туристов зашел медведь, разорил их палатки, полакомился найденной у людей пищей и лег спать.
Руководитель группы сообщил, что косолапый не ушел из лагеря даже после применения светошумовых ракет. Семеро туристов вынуждены были спуститься к берегу. Они позвонили спасателям с просьбой вывезти их до ближайшего населенного пункта, — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Приангарью.
Прибывшие спасатели вывезли группу из 7 туристов и еще одну, в которой было 4 человека, находившихся тоже на мысе Соболев, в Листвянку.
Сейчас маршрут «Большая Байкальская тропа — 1» Прибайкальского национального парка закрыт.
Если медведь попробовал человеческой еды, его нежелательное поведение получило пищевое подкрепление, и присутствие людей для него начинает ассоциироваться с источником вкусного и легко добываемого корма, — приводятся в сообщении ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» слова научного сотрудника учреждения Татьяны Десятовой. — Поэтому хищник будет стремиться к людям и быстро перейдёт от попрошайничества к грабежу. Это очень опасно! Именно поэтому мы не устаём повторять: не подкармливайте диких животных! Не оставляйте остатки продуктов, пищевой мусор на маршрутах парка! В палаточных лагерях размещайте продукты в закрытых емкостях подальше от своего спального места. Намеренно прикормленные или разорившие «полевую кухню» туристов медведи в большинстве случаев обречены на изъятие из природы, так как иного надежного способа обезопасить от них людей на туристических маршрутах не существует.