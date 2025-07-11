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Два человека погибло на воде за один день в Самаре

В Волге и Белом озере обнаружены тела утонувших мужчин — 25 и 40 лет.

10 июля в Самаре произошло сразу два трагических происшествия на воде. Сотрудники Поисково-спасательной службы Самарской области извлекли тела утонувших мужчин из реки Волга и озера Белое.

Первое сообщение поступило в 16:40 — в районе Октябрьской набережной спасатели извлекли из Волги тело 25-летнего мужчины 2000 года рождения.

Позднее, в 22:16, стало известно о ещё одном случае. В Красноглинском районе, на озере Белое, спасатели провели работы по извлечению тела 40-летнего мужчины.

Обстоятельства обеих трагедий уточняются. Спасатели призывают жителей региона соблюдать меры безопасности при нахождении у воды.