Два человека погибло на воде за один день в Самаре

10 июля в Самаре произошло сразу два трагических происшествия на воде. Сотрудники Поисково-спасательной службы Самарской области извлекли тела утонувших мужчин из реки Волга и озера Белое.
Первое сообщение поступило в 16:40 — в районе Октябрьской набережной спасатели извлекли из Волги тело 25-летнего мужчины 2000 года рождения.
Позднее, в 22:16, стало известно о ещё одном случае. В Красноглинском районе, на озере Белое, спасатели провели работы по извлечению тела 40-летнего мужчины.
Обстоятельства обеих трагедий уточняются. Спасатели призывают жителей региона соблюдать меры безопасности при нахождении у воды.