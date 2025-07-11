Россию атаковали 155 беспилотников ВСУ

По информации ведомства, наибольшее число беспилотников было сбито над Курской областью — 53 аппарата. В Брянской области силы ПВО уничтожили 19 дронов, в Смоленской — 15, в Белгородской — 14, в Тульской — 13. Кроме того, по 11 беспилотников сбили над Орловской областью и Московским регионом, семь — над Республикой Крым, по четыре — над Липецкой областью и акваторией Черного моря, а также по два — над Ростовской и Калужской областями.