Россию атаковали 155 беспилотников ВСУ

Больше всего дронов ВСУ сбито над Курской областью.
Российские силы ПВО в ночь на 11 июля перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотников над несколькими регионами страны. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 10 июля до 07:00 мск 11 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении Минобороны России. Оно опубликовано в официальном telegram-канале ведомства.
По информации ведомства, наибольшее число беспилотников было сбито над Курской областью — 53 аппарата. В Брянской области силы ПВО уничтожили 19 дронов, в Смоленской — 15, в Белгородской — 14, в Тульской — 13. Кроме того, по 11 беспилотников сбили над Орловской областью и Московским регионом, семь — над Республикой Крым, по четыре — над Липецкой областью и акваторией Черного моря, а также по два — над Ростовской и Калужской областями.