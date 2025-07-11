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Временные ограничения ввели в аэропорту Пулково

В петербургском аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в пятницу, 11 июля, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

В петербургском аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в пятницу, 11 июля, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

— Аэропорт Пулково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — написал Кореняко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы воздушной гавани принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Вечером 10 июля временные ограничения на прием и выпуск самолетов также вводились в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Такие меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

8 июля аэропорт Калуги также вводил временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.