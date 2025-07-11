Временные ограничения ввели в аэропорту Пулково

В петербургском аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в пятницу, 11 июля, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
— Аэропорт Пулково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — написал Кореняко в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы воздушной гавани принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
Вечером 10 июля временные ограничения на прием и выпуск самолетов также вводились в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Такие меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
8 июля аэропорт Калуги также вводил временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.