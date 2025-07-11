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В Пулково введены временные ограничения

В международном аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет самолеты.

В международном аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

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«Аэропорт Пулково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал официальный представитель Росавиации в своем telegram-канале. Введение ограничений стало обязательной мерой для поддержания безопасности полетов.

Ранее в аэропорту Жуковский, расположенном в Московской области, временно ограничили прибытие и отправка самолетов. В Росавиации пояснили, что введение ограничений связано с необходимостью поддержания безопасности авиационных перевозок. Позже ограничения были сняты.

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