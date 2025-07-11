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В Иркутской области четверых мужчин задержали за браконьерскую рыбалку

В бухте Орсо изъяли редких рыб и выявили нарушение природоохранного закона.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ольхонском районе Иркутской области полицейские задержали четверых мужчин, которые занимались незаконной рыбалкой в период запретного сезона ловли. Используя запрещенные сети, браконьеры выловили рыб, чем нанесли ущерб водным биологическим ресурсам на сумму около 20 тысяч рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД региона.

— В бухте Орсо местности Улан-Нур были задержаны четверо местных жителей, применявшие сетевые орудия лова, запрещенные законодательством. У них изъято 12 особей байкальского хариуса и три омуля, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

На мужчин завели уголовное дело, теперь им грозит штраф до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет. Полиция напоминает, что за незаконную рыбалку и использование недопустимых орудий лова предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что медведя-попрошайку выгнали в лес Бурятии.