В Иркутской области четверых мужчин задержали за браконьерскую рыбалку

На мужчин завели уголовное дело, теперь им грозит штраф до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет. Полиция напоминает, что за незаконную рыбалку и использование недопустимых орудий лова предусмотрена административная и уголовная ответственность.