Индонезия отправила в Россию организатора преступного сообщества

Индонезия экстрадирует в Россию создателя Telegram-канала Александра Зверева, который продавал информацию из силовых ведомств о персональных данных. Об этом в пятницу, 11 июля, сообщила Генеральная прокуратура РФ.
Уточняется, что соответствующий запрос сделала российская сторона. В отношении Зверева возбуждено уголовное дело по статьям об организации преступного сообщества, превышении должностных полномочий, взяточничестве и нарушении неприкосновенности частной жизни.
— Поскольку обвиняемому удалось скрыться, в отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По поручению Генпрокуратуры России в марте 2022 года его объявили в международный розыск. Запрос о выдаче направлен в связи с задержанием Зверева в июне 2022 года на территории Индонезии, — говорится на сайте ведомства.
9 июля к директору МХАТ и художественному руководителю Михайловского театра Владимиру Кехману пришли с обысками. Его обвиняют в растрате денежных средств в особо крупном размере. Что известно о долгах директора МХАТ, его биографии и растрате средств в театре — в материале «Вечерней Москвы».