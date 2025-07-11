Индонезия отправила в Россию организатора преступного сообщества

— Поскольку обвиняемому удалось скрыться, в отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По поручению Генпрокуратуры России в марте 2022 года его объявили в международный розыск. Запрос о выдаче направлен в связи с задержанием Зверева в июне 2022 года на территории Индонезии, — говорится на сайте ведомства.