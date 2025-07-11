Заочно осуждён хабаровский подрядчик, укравший 44 млн на детской больнице

Фигурантом стал начальник строительного участка компании «СК-Вита», которая выступала генподрядчиком. По версии следствия и суда, с 2017 по 2019 год он при содействии своего отца, занимавшего должность в региональном Минстрое, подделывал акты выполненных работ и получал оплату за несуществующее строительство. Общая сумма ущерба составила более 44 миллионов рублей.