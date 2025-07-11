Заочно осуждён хабаровский подрядчик, укравший 44 млн на детской больнице

В Хабаровском крае завершился судебный процесс по делу о крупном хищении бюджетных средств, выделенных на строительство Детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре. Обвинительный приговор вынес Центральный районный суд города.
Фигурантом стал начальник строительного участка компании «СК-Вита», которая выступала генподрядчиком. По версии следствия и суда, с 2017 по 2019 год он при содействии своего отца, занимавшего должность в региональном Минстрое, подделывал акты выполненных работ и получал оплату за несуществующее строительство. Общая сумма ущерба составила более 44 миллионов рублей.
Суд приговорил злоумышленника к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Также суд удовлетворил иск прокуратуры о возмещении ущерба. На квартиру осуждённого ранее был наложен арест.
Сам фигурант с лета 2023 года находится в международном розыске, приговор вынесен заочно. Разбирательство в отношении его отца, участвовавшего в мошеннической схеме, продолжается, сообщили в пресс-службе управления Генпрокуратуры по Дальневосточному федеральному округу.