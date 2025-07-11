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Житель Башкирии предстанет перед судом за смерть младенца

Житель города Октябрьского обвиняется в преступлении по статье «причинение смерти по неосторожности».

Источник: Башинформ

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в мае текущего года пьяный и под воздействием наркотиков мужчина, находясь в квартире вместе со своим новорожденным сыном, подошел к его кроватке с тлеющей в руке сигаретой, пепел от которой попал на воздушный шар. В результате загорелись постельные принадлежности и одежда ребенка.

Малолетний получил термические ожоги головы, шеи, верхних конечностей, левого бедра. От полученных травм младенец скончался в реанимационном отделении больницы.

Обвиняемый признал вину. Уголовное дело направлено в Октябрьский городской суд для рассмотрения по существу.