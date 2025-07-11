Житель Башкирии предстанет перед судом за смерть младенца

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в мае текущего года пьяный и под воздействием наркотиков мужчина, находясь в квартире вместе со своим новорожденным сыном, подошел к его кроватке с тлеющей в руке сигаретой, пепел от которой попал на воздушный шар. В результате загорелись постельные принадлежности и одежда ребенка.