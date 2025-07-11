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Папа был не трезв: жителя Башкирии будут судить за гибель младенца

Погубивший новорожденного сына житель Башкирии предстанет перед судом.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии завершили расследование уголовного дела по факту гибели 20-дневнего младенца. Малыш умер в больнице из-за сильных ожогов, которые получил, как считает следствие, по вине своего отца.

Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, в мае этого года мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, подошел к детской кроватке с зажженной сигаретой, искры от которой попали на воздушный шар. Это привело к ужасным последствиям: шарик моментально загорелся, а огонь перекинулся на младенца. В результате ребенок получил обширные ожоги головы, шеи, рук и ноги. Несмотря на усилия врачей, спасти малыша не удалось, он умер в реанимации. Известно, что в момент пожара мама ребенка отводила старших детей в садик.

Свою вину мужчина полностью признал.

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