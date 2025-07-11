Папа был не трезв: жителя Башкирии будут судить за гибель младенца

Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, в мае этого года мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, подошел к детской кроватке с зажженной сигаретой, искры от которой попали на воздушный шар. Это привело к ужасным последствиям: шарик моментально загорелся, а огонь перекинулся на младенца. В результате ребенок получил обширные ожоги головы, шеи, рук и ноги. Несмотря на усилия врачей, спасти малыша не удалось, он умер в реанимации. Известно, что в момент пожара мама ребенка отводила старших детей в садик.