В Красноярском крае автомобиль упал с путепровода на железнодорожные пути

В Красноярском крае произошел инцидент, в результате которого автомобиль упал на железную дорогу с высоты 12 метров.
Авария случилась сегодня, 10 июля, около 9 часов утра в районе станции Чулымка городского округа Назарово.
По информации пресс-службы Красноярской железной дороги, 36-летняя женщина-водитель не справилась с управлением, когда выезжала на путепровод. В результате автомобиль не удержался на повороте и упал на железнодорожные пути.
К счастью, в момент происшествия на путях не находилось ни пассажирских, ни грузовых составов, что могло бы привести к более серьезным последствиям. Движение поездов не было нарушено, и железнодорожники оперативно убрали машину с путей. Водитель автомобиля был доставлен в больницу, однако других пострадавших нет.
Красноярская железная дорога призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать рисков для себя, своих пассажиров и пассажиров поездов.