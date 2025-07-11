В Красноярском крае автомобиль упал с путепровода на железнодорожные пути

К счастью, в момент происшествия на путях не находилось ни пассажирских, ни грузовых составов, что могло бы привести к более серьезным последствиям. Движение поездов не было нарушено, и железнодорожники оперативно убрали машину с путей. Водитель автомобиля был доставлен в больницу, однако других пострадавших нет.