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Умер легендарный футболист-рекордсмен Степан Юрчишин

Легендарный футболист и рекордсмен Степан Юрчишин скончался 10 июля во Львове (Украина) из-за проблем с сердцем. О смерти бывшего нападающего сообщила пресс-служба львовского футбольного клуба «Карпаты».

Умер футболист украинских ФК Юрчишин.

Легендарный футболист и рекордсмен Степан Юрчишин скончался 10 июля во Львове (Украина) из-за проблем с сердцем. О смерти бывшего нападающего сообщила пресс-служба львовского футбольного клуба «Карпаты».

В некрологе, опубликованном клубом, отмечается, что Юрчишин был не только выдающимся бомбардиром, рекордсменом Первой лиги сезона 1979 года по количеству голов, но и кумиром львовских болельщиков. «Степан Федорович оставил после себя не только значительное наследие в футболе, но и всегда будет в сердцах тех, кто его знал», — говорится в сообщении ФК «Карпаты».

Степан Юрчишин начал профессиональную карьеру в СКА (Львов), а затем выступал за московский ЦСКА. В 1979 году он стал лучшим бомбардиром Первой лиги СССР, забив 42 гола — этот рекорд не был побит до сих пор. В том же году футболист получил вызов в сборную СССР и провел четыре матча, отметившись одним голом. Позднее Юрчишин короткое время выступал за киевское «Динамо», однако из-за травмы колена вернулся во львовские «Карпаты», где продолжил свою игровую и тренерскую деятельность.