Умер легендарный футболист-рекордсмен Степан Юрчишин

Степан Юрчишин начал профессиональную карьеру в СКА (Львов), а затем выступал за московский ЦСКА. В 1979 году он стал лучшим бомбардиром Первой лиги СССР, забив 42 гола — этот рекорд не был побит до сих пор. В том же году футболист получил вызов в сборную СССР и провел четыре матча, отметившись одним голом. Позднее Юрчишин короткое время выступал за киевское «Динамо», однако из-за травмы колена вернулся во львовские «Карпаты», где продолжил свою игровую и тренерскую деятельность.