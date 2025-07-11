В Иркутске завели уголовное дело из-за ненадлежащих условий жизни в доме

В социальных сетях появилась информация о том, что жители одного из домов на улице Клары Цеткин в Иркутске вынуждены жить в ненадлежащих условиях. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР и прокуратуре региона, сейчас заведено уголовное дело по статье о халатности (ст. 293 УК РФ). Следователи разбираются в ситуации и ищут виновных.