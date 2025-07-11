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В Иркутске завели уголовное дело из-за ненадлежащих условий жизни в доме

Речь идет о постройке на улице Клары Цеткин.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В социальных сетях появилась информация о том, что жители одного из домов на улице Клары Цеткин в Иркутске вынуждены жить в ненадлежащих условиях. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР и прокуратуре региона, сейчас заведено уголовное дело по статье о халатности (ст. 293 УК РФ). Следователи разбираются в ситуации и ищут виновных.

— Прокуратура Свердловского района Иркутска также начала проверку. Предстоит выяснить, соблюдалось ли жилищное законодательство, правильно ли управляли домом и проводили ли необходимый ремонт, — сообщают в пресс-службе ведомства.

Кроме того, прокуратура будет следить за ходом уголовного дела, чтобы все решения принимались по закону. Ситуация взята на особый контроль.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что возле магазина на улице Лермонтова в Иркутске разгорелся конфликт, который перерос в стрельбу.