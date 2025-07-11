В Новосибирске осудили школьницу за удары ножом по 13-летней девочке

Согласно материалам дела, инцидент произошел 30 сентября 2023 года в Кудряшовском бору. Подсудимая заранее подготовила перчатки и канцелярский нож, которыми воспользовалась во время встречи с потерпевшей. Во время прогулки школьница подошла к 13-летней девочке, порезала ее руки, повалила на землю и продолжила наносить удары по жизненно важным органам.