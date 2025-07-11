В Тульской области при атаке беспилотников погиб человек

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 10 июля до 7.00 мск 11 июля средствами ПВО было уничтожено 13 беспилотников над Тульской областью.
«Тульская область подверглась очередной атаке вражеских беспилотников… К сожалению, один человек погиб, ещё один получил ранения. Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь», — написал Миляев в своем Telegram-канале.
Глава региона добавил, что «опасность атаки БПЛА все еще сохраняется».
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