Губернатор Миляев: Один человек погиб при атаке БПЛА на Тульскую область

Тульская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 11 июля, рассказал глава региона Дмитрий Миляев.
— Подразделениями ПВО Минобороны России в ходе ночной боевой работы по защите воздушного пространства региона уничтожено 13 беспилотников, — добавил он.
В результате произошедшего скончался один мирный житель. Еще один мужчина получил серьезные ранения — врачи уже оказали ему всю необходимую медицинскую помощь, уточнил губернатор в публикации.
Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 155 украинских дронов над территорией страны. ВСУ пытались ударить по Курской, Брянской, Смоленской областям и другим регионам России.
10 июля стало известно, что ВС РФ нанесли групповой удар по инфраструктуре военного аэродрома и оборонным предприятиям в Киеве. В Минобороны РФ добавили, что цель удара была достигнута.