Водитель кроссовера сбил 24-летнюю девушку на самокате в Самаре ночью 11 июля

Это произошло в пятницу в Октябрьском районе города. Пострадавшую госпитализировали, сообщили в региональном главке.
32-летний мужчина на китайском кроссовере Haval Jolion ехал по Московскому шоссе с улицы Потапова в сторону Гастелло. Около восьмиэтажного здания № 41 сбил 24-летнюю девушку на электросамокате.
Она пересекала дорогу по регулируемому переходу, не спешившись. После столкновения отвезли в больницу.
Ранее водитель автобуса КАВЗ сбил 80-летнюю женщину в Комсомольском районе Тольятти.
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