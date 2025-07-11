Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель кроссовера сбил 24-летнюю девушку на самокате в Самаре ночью 11 июля

Это произошло в пятницу в Октябрьском районе города. Пострадавшую госпитализировали.

Это произошло в пятницу в Октябрьском районе города. Пострадавшую госпитализировали, сообщили в региональном главке.

32-летний мужчина на китайском кроссовере Haval Jolion ехал по Московскому шоссе с улицы Потапова в сторону Гастелло. Около восьмиэтажного здания № 41 сбил 24-летнюю девушку на электросамокате.

Она пересекала дорогу по регулируемому переходу, не спешившись. После столкновения отвезли в больницу.

Ранее водитель автобуса КАВЗ сбил 80-летнюю женщину в Комсомольском районе Тольятти.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.