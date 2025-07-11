В Красноярском крае осужден таксист, угрожавший пистолетом пассажирам с ребенком

По данным прокуратуры Красноярского края, таксист сделал грубые замечания пассажирам, на что один из них ответил резко и хлопнул дверью. Водитель, восприняв это как оскорбление, достал предмет, похожий на пистолет, пригрозил убить мужчину и произвел выстрел в воздух. Затем он разбил очки пассажира, наступив на них ногой.