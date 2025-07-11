В Красноглинском районе Самары в озере утонул 40-летний мужчина

Трагический инцидент произошел на озере Белое, расположенном в Красноглинском районе Самары. Десятого июля, в четверг, в 22:16, в водоеме утонул мужчина сорока лет. Данные сведения сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Самарской области. Согласно заявлению, тело погибшего было извлечено из воды сотрудниками областной поисково-спасательной службы.
Напомним, что накануне вечером, девятого июля, в акватории Самары, вблизи острова Проран, произошло столкновение двух водных мотоциклов. В результате данного происшествия удалось спасти троих человек. Среди пострадавших оказались двое взрослых и один ребенок, о чем сообщили в ГУ МЧС.
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