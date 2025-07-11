Стало известно о новых схемах мошенничества при покупке турпутевок

Основные методы обмана при приобретении туристических пакетов включают фейковые сайты известных туроператоров, фальшивые договоры и мнимые акционные предложения, сообщила РИА «Новости» член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.
По ее информации, клиентам нередко предлагают приобрести несуществующие туры через дублирующие платформы, оформляют фиктивные контракты с мнимой страховкой, требуя перевода средств на личную банковскую карту «менеджера».
Распространены также навязываемые услуги — «эксклюзивные» трансферы или «особые» страховые продукты.
Мошенники часто привлекают жертв ложными спецпредложениями, а после внесения аванса объявляют о «корректировке стоимости». Нередко создаются временные компании, прекращающие деятельность сразу после получения платежей.
Читайте также: Мошенники используют образ медийных персон и маркетплейсы для обмана россиян.