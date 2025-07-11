Минтранс НСО рассказал о содержании дороги, на которой автобус съехал в кювет

«Слава богу, обошлось без жертв, но неужели для того, чтобы приняли какие-то действия, нужно дождаться летальных исходов? Уже было обещано, что будет контроль за ремонтом именно этой дороги, т. к. в том числе в учебный год там ходит ежедневно автобус с детьми (возят школьников), но воз и ныне там», — написала в соцсетях сибирячка Виктория Ю.