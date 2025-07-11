Минтранс НСО рассказал о содержании дороги, на которой автобус съехал в кювет

Жители Барабинского района Новосибирской области выразили крайнюю обеспокоенность состоянием дороги, соединяющей населённые пункты Таскаево и Бакмасиха. По их словам, дорога находится в настолько плохом состоянии, что 6 июля 2025 года пассажирский автобус, перевозивший людей, съехал в кювет.
«Слава богу, обошлось без жертв, но неужели для того, чтобы приняли какие-то действия, нужно дождаться летальных исходов? Уже было обещано, что будет контроль за ремонтом именно этой дороги, т. к. в том числе в учебный год там ходит ежедневно автобус с детьми (возят школьников), но воз и ныне там», — написала в соцсетях сибирячка Виктория Ю.
В разговоре с Om1 Новосибирск она дополнила, что эта проблема беспокоит местных жителей уже долгие годы.
Житель села Евгения Капралова дополнила, что проблема беспокоит местных уже семь лет. Она пояснила, что раньше дорогу регулярно очищали грейдеры, но сейчас спецтехника появляется на этой дороге только в начале лета и перед началом учебного года.
С особой опаской жители села ждут осенний сезон, когда по этой дороге начнут ходить большегрузы с зерном и дорога станет непроходимой.
В ответ на запрос информации о ремонте автомобильной дороги 1 152 км а/д Р-254 — Таскаево — Бакмасиха министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области сообщило Om1 Новосибирск, что за период с 2020 по 2025 год в адрес министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области поступили четыре обращения граждан с просьбой провести ремонт отдельных участков автомобильной дороги 1 152 км а/д Р-254 — Таскаево — Бакмасиха.
В 2025 году выполняется ремонт участка км 18+852 — км 21+905 автомобильной дороги 1152 км а/д Р-254 — Таскаево — Бакмасиха протяженностью 3 км. Подрядной организации необходимо ликвидировать пучинообразование на дороге, уложить выравнивающий и верхний слои покрытия из асфальтобетона, укрепить обочины, установить новые дорожные знаки, отремонтировать водопропускные трубы.
В рамках выполнения работ по содержанию автомобильной дороги в 2025 году (в период с 1 апреля по 30 июня) с использованием щебеночно-песчаной смеси выполнено восстановление разрушенных участков дорожной одежды с переходным типом покрытия площадью 4931,23 м², произведён ямочный ремонт участка с асфальтобетонным покрытием в объеме 258,62 м² и устройство слоя износа в объёме 1 618,4 м².
Ранее в 2024 году был проведён ремонт на участках км 4+020 — км 6+500 и км 16+936 — км 18+136. Общая протяженность работ составила 3,7 км. Подрядной организацией в рамках ремонта ликвидированы места пучинообразований, выполнено фрезерование асфальтобетонного покрытия, устройство выравнивающего и верхнего слоев покрытия из асфальтобетона, укрепление обочин, установка новых дорожных знаков, нанесение разметки, а также ремонт водопропускных труб.
В 2023 году был выполнен ремонт на участке км 9+200 — 10+900 протяженностью 1,7 км. Состояние проезжей части требовало оперативного решения. Здесь полностью произвели замену слоя асфальтобетонного покрытия, укрепили обочины, обновили дорожные знаки, нанесли дорожную разметку.
В 2022 году отремонтирован участок автомобильной дороги с км 7+000 по км 9+000, протяженностью 2 км.
В 2020-м был отремонтирован участок автодороги км 6+500 — км 7+700 протяженностью 1,2 км.
Также в 2019 году был выполнен планово-предупредительный ремонт участка дороги км 37+000 — км 38+760, в 2021-м — участка км 34+000 — км 37+000.
По остальным участкам дороги безопасный и бесперебойный проезд в настоящее время обеспечивается в рамках лимитов на содержание автомобильной дороги. В весенне-осенний период между населёнными пунктами в рамках лимитов на содержание выполняется подсыпка щебня отдельных участков. Ежемесячно за счёт средств по содержанию выполняются регламентные виды работ: ямочный ремонт (на асфальтобетонных участках), планировка проезжей части, замена и восстановление дорожных знаков, покоса травы на обочинах, уборка мусора