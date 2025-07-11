Уголовное дело о разбое и похищении человека с избиением направили в суд Хабаровска

Приехав в обозначенное место, соучастники сели в машину потерпевшего и, удерживая его, поехали в сторону питомника им. Лукашова. Во время поездки обвиняемые нанесли ему несколько ударов по различным частям тела, после чего забрали телефон. Затем они вытащили мужчину из машины, избили, потребовав не сообщать о произошедшем в полицию, и отпустили.