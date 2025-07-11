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Уголовное дело о разбое и похищении человека с избиением направили в суд Хабаровска

В Хабаровске в суд направлено уголовное дело о разбое и похищении человека. Прокуратура Краснофлотского района г. Хабаровска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех участников преступной группы — трех парней и девушки. Они обвиняются в разбое, похищении человека и угоне, сообщает ИА AmurMedia.

В ноябре 2024 года 17-летняя обвиняемая договорилась с тремя своими приятелями совершить разбойное нападение на мужчину, с которым познакомилась в интернете. Девушка назначила ему встречу в районе ул. Алексеевской в г. Хабаровске и во время свидания села в его автомобиль на заднее пассажирское сидение, сообщив подельникам о своем местонахождении.

Приехав в обозначенное место, соучастники сели в машину потерпевшего и, удерживая его, поехали в сторону питомника им. Лукашова. Во время поездки обвиняемые нанесли ему несколько ударов по различным частям тела, после чего забрали телефон. Затем они вытащили мужчину из машины, избили, потребовав не сообщать о произошедшем в полицию, и отпустили.

Уголовное дело будет рассматривать Краснофлотский районный суд г. Хабаровска.