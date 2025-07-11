Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре 24-летний водитель Volvo сбил двух 9-летних детей на электросамокате

В Куйбышевском районе Самары произошло ДТП с участием детей.

В Куйбышевском районе Самары произошло ДТП с участием детей. Вечером 24-летний водитель Volvo S40 во дворе дома № 10 на улице Центральной столкнулся с электросамокатом, на котором находились два 9-летних ребенка. Об этом стало известно от регионального ГУ МВД.

По предварительным данным, дети нарушили правила дорожного движения, передвигаясь на самокате по дворовому проезду. Согласно ПДД, в их возрасте разрешено ездить только по тротуарам, велодорожкам или пешеходным зонам.

Оба ребенка были доставлены в больницу. Медики диагностировали у них травмы, не требующие госпитализации — назначено амбулаторное лечение.

—-

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.