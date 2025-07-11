В Самаре 24-летний водитель Volvo сбил двух 9-летних детей на электросамокате

В Куйбышевском районе Самары произошло ДТП с участием детей. Вечером 24-летний водитель Volvo S40 во дворе дома № 10 на улице Центральной столкнулся с электросамокатом, на котором находились два 9-летних ребенка. Об этом стало известно от регионального ГУ МВД.
По предварительным данным, дети нарушили правила дорожного движения, передвигаясь на самокате по дворовому проезду. Согласно ПДД, в их возрасте разрешено ездить только по тротуарам, велодорожкам или пешеходным зонам.
Оба ребенка были доставлены в больницу. Медики диагностировали у них травмы, не требующие госпитализации — назначено амбулаторное лечение.
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