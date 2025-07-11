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Подельника «Дикого Армана» экстрадировали в Казахстан из ОАЭ

АСТАНА, 11 июл — Sputnik. В Астану из ОАЭ экстрадировали подельника Армана Джумагелдиева, более известного как «Дикий Арман».

Источник: Пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана

Привезли его на родину сотрудники Генпрокуратуры и МВД при содействии посольства Казахстана.

Мужчина подозревается в том, что во время январских событий был в составе банды «Дикого Армана» и принимал активное участие в массовых беспорядках в Алматы.

После совершения преступлений подозреваемый скрылся и около трех лет находился в международном розыске, затем задержан на территории Объединенных Арабских Эмиратов. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор города Астаны.

сообщили в генпрокуратуре

За совершение инкриминируемых ему преступлений предусмотрено наказание от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.