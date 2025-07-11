Подельника «Дикого Армана» экстрадировали в Казахстан из ОАЭ

Привезли его на родину сотрудники Генпрокуратуры и МВД при содействии посольства Казахстана.
Мужчина подозревается в том, что во время январских событий был в составе банды «Дикого Армана» и принимал активное участие в массовых беспорядках в Алматы.
После совершения преступлений подозреваемый скрылся и около трех лет находился в международном розыске, затем задержан на территории Объединенных Арабских Эмиратов. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор города Астаны.
За совершение инкриминируемых ему преступлений предусмотрено наказание от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.